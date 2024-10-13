TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında Kırklarelispor Futbol A.Ş.'yi 1-0 yeniyor.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz
İnegölspor: Bekir Sevgi, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Mete Tetik, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Kırklarelispor Futbol A.Ş.: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Necmican Cebeci, Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş, Serhat Doğukan Taşdemir, Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Muhammet Raşit Yönden, Taşkın Kartal
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan önemli dakikalar
6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında topla ceza sahasına giren Yusuf'un vuruşunu kaleci çeldi. Top yine Yusuf'un önüne düştü. Yusuf'un ikinci vuruşu ağlarla buluştu. 1-0