TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı İskenderunspor A.Ş.'yi 1-0 yeniyor.

Hakemler: Serkan Pınar, Mehmet Şenkaya, Abdulkadir Yılmazoğlu

İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Özcan Aydın, Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Bilal Gündoğdu, Sadık Arda Yılmaztürk

İskenderunspor A.Ş.: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış

Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Mohamed Khalil, Mahmut Bilir, Muhammet Beşir

Sarı kartlar:

Kırmızı kart:

Goller: Fatih Aktay(İnegölspor)

Maçtan önemli dakikalar

6'ncı dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahası içine attığı topa gelişine vuran Fatih, golü getirdi. 1-0