Bursa'da, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir belediye otobüsü, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kaza, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşti.

Sürücü Mehmet K.'nın kullandığı 16 ADY 473 plakalı otobüs, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı ve ağaca çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı; yolculardan biri camdan dışarı fırlayarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.