2024-2025 futbol sezonuna Altınorduspor deplasmanında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle başlayan Bordo Beyazlı temsilcimiz, sezonun ilk iç saha maçında taraftarları ile buluşacak.

Afyonspor’u ilk maçta 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Sarıyerspor’u konuk edecek olan İnegölspor, taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor.

8 EYLÜL UĞURU

İnegölspor-Afyonspor karşılaşması 8 Eylül Pazar günü saat 16.00 şehir stadında oynanacak. Bordo Beyazlı temsilcimiz daha önce 8 Eylül tarihlerine denk gelen karşılaşmalarda rakiplerine ezici bir üstünlük kurdu. 8 Eylül tarihlerinde bugüne kadar 7 maça çıkan İnegölspor bu maçların 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kalırken, 2’sinde ise mağlup oldu. Bu 7 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran ekibimiz kalesinde ise 7 gol gördü.

Sarıyerspor ise 8 Eylül tarihlerinde oynadığı 8 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkardı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan konuk ekip, 8 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.

DAHA ÖNCE İNEGÖL’DE 2 KEZ KARŞILAŞTILAR

Bordo Beyazlı temsilcimiz ve Sarıyer arasında bugüne kadar İnegöl’de 2 maç oynandı. İnegöl’de oynanan karşılaşmalarda ekibimiz rakibi 2-1 ve 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

MAÇI YÖNETECEK HAKEMLER

Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçın düdüğünü çalacak orta hakem Aydın bölgesinden Eren Özyemişoğlu olacak. Çizgi hakemliklerini ise yine Aydın bölgesinden Baykal Tuna ve Muğla bölgesinden Ersin Erbay yapacak.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

İnegölspor-Sarıyerspor maçına ilgi büyük olacak. Sezonun ilk saha maçında İnegöllü spor severlerin tribünleri doldurması bekleniyor.