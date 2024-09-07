Milyonlarca emekli, Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak zamları sabırsızlıkla bekliyor. Son günlerde, özellikle en düşük emekli maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı ve bu durum emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

En düşük emekli maaşının belirli bir seviyeye çıkarılacağı öne sürülüyor. Yıl sonunda enflasyon oranının %41.5 olarak tahmin edilmesiyle, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine bağlı olarak bu miktarın yeniden artırılması planlanıyor.

Orta Vadeli Program çerçevesinde 2024 yılı sonunda enflasyon hedefi %41.5 olarak belirlenmiş durumda ve bu tahmine göre, yılın son 6 ayı için enflasyon oranı %13.44 olarak hesaplanıyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13.44 oranında zam yapılması, memur emeklilerinin maaşlarına ise %9.31 oranında bir artış öngörülüyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu zammın üzerine bir de refah payı eklenmesi gündemde. Aralık veya Ocak aylarında refah payı eklenirse, zam oranlarının %20'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Ayrıca, en düşük emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili beklentiler de artmaya devam ediyor. Hesaplamalara göre, %13.44 oranında yapılacak bir zamla en düşük emekli maaşının 14.180 TL'ye yükseleceği öngörülüyor. Böylece en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL seviyelerine ulaşması muhtemel görünüyor.