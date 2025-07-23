Starwood İnegölspor altyapı tesislerinde gerçekleştirilen seçmeleri; İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A Takım Teknik Direktörü İsmail Güldüren ve ekibi takip ederken, Gençlik Gelişim Program

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Sorumlusu Özgür Şahin ve teknik ekibinin koordinasyonunda düzenlenen seçmelere Bursa ağırlıklı olmak üzere Balıkesir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’dan gelen birçok sporcu katıldı.

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2004-2007 doğumlu sporcular A Takım; 2008-2012 doğumlu sporcular ise Akademi ve altyapıya seçilebilmek için ter döktü.

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İnegölspor’da seçmeler Perşembe günü de devam edecek.

Kaynak: Mehmet sevinç