Starwood İnegölspor altyapı tesislerinde gerçekleştirilen seçmeleri; İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A Takım Teknik Direktörü İsmail Güldüren ve ekibi takip ederken, Gençlik Gelişim Program

Sorumlusu Özgür Şahin ve teknik ekibinin koordinasyonunda düzenlenen seçmelere Bursa ağırlıklı olmak üzere Balıkesir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’dan gelen birçok sporcu katıldı.

2004-2007 doğumlu sporcular A Takım; 2008-2012 doğumlu sporcular ise Akademi ve altyapıya seçilebilmek için ter döktü.

İnegölspor’da seçmeler Perşembe günü de devam edecek.