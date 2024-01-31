TFF 2. Lig kırmızı grupta İnegölspor sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna
stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum(Dk 76 Umut Doğdu), Okan Deniz(Dk 64 Ömer Gür), Mustafa Batuhan Altıntaş(Dk 81 Uğur Mustafa Türk)
GMG Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, İsmail Güven, Okan Eken, Mustafa Alptekin Çaylı, Yusuf Türk(Dk 59 Muhammet Arslantaş), İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Yılmaz, Yiğitali Bayrak(Dk 73 Ali Akkuş), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen( Dk 81 Samed Ali Kaya)
Sarı Kartlar: Yusuf Kocatürk,Muhammed Samed Karakoç (İnegölspor)
Goller: Kadir Turhan(İnegölspor) Okan Eken(Kastamonuspor)
Maçtan dakikalar
90'ncı dakikada gelişen Kastamonu atağında Muhammed'in kaleye vuruşunda topa dokunan Okan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
90+7'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Kadir'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1