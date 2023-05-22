Umutla başlanan bir sezonun ardından son hafta ligde kalma sevinci yaşadık.

Şuana kadar özellikle 2. yarı yaklaşık 150 gol yemiş bir genç takıma karşı bile öyle durumdaydık ki, son maç ideal kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Belki doğrusu buydu. Diğer maçlardan nasıl bir sonuç geleceğini bilmediğimizden riske giremezdik ve işi sağlam tuttuk. 4 gol attık, 10 tane kaçırdık. Yine ilk yarım saat gerilim filmi izledik.

Bana göre kadro kalitemizle erkenden bu girdaptan çıkabilirdik. Fakat yapılan hatalar nedeniyle 6 ay boyunca kırmızı hatta çakıldık kaldık. Bize hayati derece ölçüsünde lazım olan Bursa ve Nazilli maçlarını kaybettik sonrakilerde savaşa çıktık.

İlk hafta yenildiğimiz Bayburt maçının 3 puanını bir türlü çıkartamadık. 45 puan alan takım küme düştü saçma sapan bir sezon oldu. Özelliklede bizim adımıza kulüp olarak başımıza gelmeyen kalmadı ona rağmen bu süreçten çıkmayı başardık. Şimdi önümüzde bir kongre süreci var ve bu işi ben daha iyi yaparım diyen herkesi amansız fakatsız bekliyoruz.

Tabi bide bu işin içinde olmazsa olmaz olan Belediye başkanımız Alper Taban direk topa girmeli gerçi bana göre benden uzak olsun kim yaparsa yapsın modunda ama yine de bekleyip göreceğiz bakalım bu sezon ne kadar işin içinde olacak. Koca sezon boyunca bile o kadar stresli gergin maçlarda bile geldiği maç sayısı belli iken.