2. Lig temsilcimiz İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İstanbul ekibi Kemerkent Bulvarspor’un konuğu oldu. İnegölspor 90+4’te bulduğu golle turu atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İnegölspor, Mimar Kubilay Köse Stadında Kemerkent Bulvarspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sonra ererken, ikinci yarıda uzatmalarda 90+4’te Fatih Aktay’ın ayağından golü bulan İnegölspor turu atladı.
İnegölspor 11'i:
13 Yüksel Egemen Yaylı, 2 Recep Efe Koçak, 4 Batuhan Çakır, 14 Alican Özfesli, 17 Ali Mert Aydın, 26 Hasan Alp Altınoluk, 76 Bilal Gündoğdu, 8 Batuhan Günaldı, 77 Sadık Arda Yılmaztürk, 99 Ahmet Hakan Şahin, 6 Mustafa Mete Tetik
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Yedekler:
Bekir Sevgi, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, İsmail Kayalı, Kerem Duran