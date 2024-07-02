İnegölspor'un yaz futbol okulu etkinlikleri, 710 öğrencinin katılımı ile ilçe stadında yapılan açılış programı ile başladı.

Açılış programına Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, yönetim kurulu üyeleri, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, sporcu ve sporcu velileri katıldı.

Açılış öncesi açıklama yapan Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, şunları söyledi:

“Açılışını yaptığımız yaz futbol okulu çalışmalarını bugün itibari ile açmış bulunuyoruz. 2011/2019 yaş grupları arasında çalışmalarımız haftanın üç günü olacak şekilde planlanmıştır.

2011–2012 ve 2013 doğumlu sporcularımız pazartesi, çarşamba, cuma günü çalışma yapılacak. Diğer gruplarımız akşam 18:00/20:00 saatleri arasında altyapı tesislerimizde çalışacaklardır. Antrenman planlamalarını yaş gruplarımıza göre yapmaktayız. Çalışma ana konusu aynı olmak kaydı ile içeriği sporcu seviyelerine uygun olacak şekilde antrenör arkadaşlarımız tarafından planlanacaktır. Siz değerli velilerimize çocuklarınızı spor yapmaya teşvik ettiğimiz ve İnegölspor’u tercih edebilirsiniz için teşekkür ederim. Şunu da bilmenizi istiyorum. Çocuklarımız çim sahada çalışmalarını yapacak. Bu Türkiye’de fazla örneği olan bir durum değil bunun kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sahalarımızın bu hale gelmesine katlıda bulunan başta belediye başkanımız Alper Taban olmak üzere tüm belediye personellerine sahayı bu hale getiren Mustafa İsimbay ağabeyimize de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bir teşekkür de başta sponsorumuz Altınnesil olmak üzere yaz futbol okulu formalarımıza sponsor olan firma sahiplerine kulübümüz adına teşekkür ederim.”



Daha sonra söz alan Kulüp Başkanımız Abdurrahman Maksutlar ise “Okulların tatil olması ile çocuklarımızın sportif etkinliklerde yer almalarını sağlamak için her yıl düzenli olarak yaptığımız yaz futbol okulumuz bu yıl da yüzlerce sporcumuza kucak açtı. İnegöl’ümüzün ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız bizlerin her şeyi. Gelecek nesillerin ebeveyni olan bizlerse çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek inşa etmek durumundayız. Futbol ile buluşan çocuklarımız sosyalleşir, kötü alışkanlıklardan uzaklaşır, kendini daha kolay ifade eder. Çocuğunun elinden tutup spor yapmasına vesile olan, gerek futbol gerekse farklı branşlarla tanıştıran sorumluluk bilinci yüksek tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Minik sporcularımızı yeşil sahada bordo beyazlı forma ile görmek çocuklarımız için unutulmaz bir anı olacak, velilerimiz içinse büyük gurur. Çalışmalarda kulübümüz altyapısında görev alacak tüm antrenörlerimize başarılar diliyorum. Son olarak; siz değerli velilerimizin ve çocuklarımızın İnegölspor ailesinin bir parçası olduklarından dolayı şahsım, yönetim kurulum ve altyapı antrenörlerim adına şükranlarımı sunuyorum.”dedi.



Son olarak söz alan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “İnegölspor’umuzun yaz futbol okuluna katılımın bu kadar yoğun olması beni çok mutlu etti. Benim evlatlarımda birkaç yıldır futbol okulu katılıyor. Onları izlemeye gelirken çok mutlu oluyorum. Yüzlerce ailede benim gibi evlatlarını izlerken mutlu oluyor. Bizler ahlaklı nesiller yetişmesi adına bu müesseselerde çok fazla çocuğumuzun eğitim almasını istiyoruz. Bu konuda belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Yaz futbol okulunun İnegöl’e, İnegölspor’a, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.