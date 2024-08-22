İnegölspor, ümit milli takımında, 1.Ligde ve 2.Ligde uzun yıllardır forma giyen, son olarak Fethiyespor’dan sol açık ve sol bek mevkiinde oynayan Ali Mert Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Volkan Kardaş, şunları söyledi:

“Bir yandan yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Fethiyespor’dan sol açık ve sol bek mevki oyuncusu Ali Mert Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Ali kardeşimiz ümit milli takımında, 1.Ligde ve 2.Ligde uzun yıllardır forma giydi. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşma hem camiamıza hem de Ali kardeşimize hayırlı uğurlu olsun.”

Ali Mert Aydın ise “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir oluşum var. İnşallah takım arkadaşlarımızla beraber İnegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Transferimde emeği bulunan hocalarımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: bülten