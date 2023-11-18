İnegölspor yöneticisi Levent Çalışkan yaptığı açıklamada Belediye Derince müsabakası öncesi 3 sakat oyuncularının olduğunu tek hedefin 3 puan olduğunu vurguladı.

Temsilcimiz İnegölspor yarın saat 14.00’da Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Belediye Derincespor’a konuk olacak.

Müsabaka öncesi İnegölspor yöneticisi Levent Çalışkan yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz hafta Uşakspor galibiyeti sonrası çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Alacağımız galibiyet ile aşağıdaki sıralardan bağımızı koparıp Play OFF potasına daha yaklaşmak istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizi bugün Derince’ye yolcu ettik. Takımıza güveniyoruz. Takımımızda Uğur Türk, Mete Sevinç ve Ferhat Görgülü sakat bu müsabakada yer alamayacaklar. Tek hedefimiz var 3 puan, futbolcu kardeşlerimize ve teknik heyetimize güveniyoruz.

Haber Merkezi