İnegölspor, iç transferde forvet Ahmet Hakan Şahin ile sözleşme yeniledi.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünlüyol, şunları söyledi:

“Kulübümüzün altyapısından yetişen ve daha sonra Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’a transfer olan Ahmet Hakan Şahin, geçtiğimiz sezon kulübümüze tekrar transfer olmuştu. Ahmet Hakan Şahin kardeşimizin sözleşmesini yeniledik. İnşallah bu sezon kendisinden beklediğimiz performansı sahaya yansıtır ve takımımızın vazgeçilmezlerinden olur. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Ahmet Hakan kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Ahmet Hakan Şahin ise, “Tekrar İnegölspor’umuza hizmet edeceğim için mutluyum. İnşallah elimden gelen gayreti gösterip, atacağım goller ile takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Bana güvenerek sözleşme yenileyen kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim” dedi.