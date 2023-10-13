İnegölspor yönetim kurulu üyeleri, Yenicespor Kulüp Başkanı Sebahattin Göztepe ile yönetim kurulu üyelerine Furkan Yenitürk’ün altyapı transferinde kolaylık sağladıkları için teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Asbaşkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, Altyapı Sorumlusu Turhan Albamya, Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin ile U17 Teknik Sorumlusu Murat Yakşi, Furkan Yenitürk’ün altyapı transferi noktasında İnegölspor’a destek veren Yenicespor Kulüp Başkanı Sebahattin Göztepe, yönetim kurulu üyeleri ve Yenicespor Altyapı Sorumlusu Sadettin Soydan ile altyapı hocalarına teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Ziyarette konuşan Asbaşkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, Yenicespor Kulüp Başkanı Sebahattin Göztepe ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek,

Altyapı hocalarımız oyuncunuz Furkan Yenitürk’ün transferi noktasında yönetim kurulumuza başvuruda bulundu. Bizde Yenicespor’umuzun değerli başkanı Sebahattin Göztepe’ye ulaştık ve oyuncuyu istedik. Sağ olsun bizi kırmadı ve Furkan’ı transferine izin verdi. İnşallah Furkan kardeşimiz ileriki zamanlarda A takıma çıkarak hem İnegölspor’umuzun hem de Yenicespor’umuzun gururu olur. Transfer noktasında verdiğiniz kolaylıklardan dolayı tekrar çok teşekkür ederiz.

dedi.

Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ise,

Yenicespor altyapısı gerçekten güzel işler yapıyor. Bu manada gelecek vadeden Furkan Yenitürk’ü U17 takımımıza transfer etmek istedik. Sağ olsunlar Yenicespor başkanımız, yönetim kurulu ve Yenicespor Altyapı Sorumlusu Sadettin Soydan hocamız bizlere gerekli kolaylıkları sağladılar. Bizler altyapı hocaları olarak hepimiz İnegöl’ün başarısı için mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Yenicespor’umuz, hem İnegölspor’umuz hem de ilçemizdeki diğer takımlar Türk futboluna uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edecek oyuncuları kazandıracaklardır.

ifadelerini kullandı.

Yenicespor Kulüp Başkanı Sebahattin Göztepe ise ziyaretlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerimize ve altyapı hocalarımıza teşekkür ederek,

Yenicespor olarak altyapıya önem veriyoruz. Üzerimize düşen ne olursa yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle eğitim tarafları ondan sonra sosyal yaşantıları bizim için önemli. Bu manada ne kadar çok aileye ve çocuğa dokunabilirsek bizim için kârdır. Şuanda altyapımızda 7 yaşından 19 yaşına kadar yüzlerce sporcumuz bulunuyor. Bugün İnegölspor’umuza U17 takımımızdan Furkan Yenitürk’ü vermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah zaman ilerisinde kendisini göstererek A takıma kadar çıkar ve bizleri gururlandırır. Bizlerde en azından hocalarımızın vermiş olduğu emeklerin karşılığını almış oluruz.

şeklinde konuştu.

İbrahim Uslu