

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnegölspor eski Başkanı Abdurrahman Maksutlar, "Sayın Başkan ya kongredeki mali tabloda yazan resmi 64 milyonluk borcu okuyamadı yada yalan söylüyor. Kusura bakmasın ama mali tablo kongrede okundu ve görev devredildi. 2 ay geçtikten sonra tekrar başa dönmesi ve mağdur edebiyatı yapması hiç yakışmıyor. Peki devralınan yönetimin bıraktığı maçbaşı indirimlerinden ve gönderilen futbolcuların bonservislerinden neden bahsetmedin.

İnegölspor’un büyüklüğünden bahsederken tepedeki Başkanının mağduriyet açıklaması yapması hiç hoş olmuyor.



İnegölspor’a yakışan şuan sadece çalışılıp icraat yapılmasıdır. Gündeminde geçmiş yönetimlere attığın iftiralar değil sadece icraatlar olmasıdır.

Ayrıca Sayın Başkan yapmak istediğin icraatlarında kimler tarafından engellendiğininde net bir şekilde açıklayıp İnegölspor camiasınıda zan altında bırakmamalısın.