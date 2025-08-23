24 Ağustos 2025 Pazar günü deplasmanda oynanacak maçla İnegölspor, ilk sınavına çıkacak. İnegölspor, deplasmanda Pazar günü saat 19.00’da Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

İnegölspor evinde ise ilk maçını 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile oynayacak.



“BATMAN’A PUAN VEYA PUANLAR İÇİN GİDİYORUZ”

Bordo beyazlı ekip, Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Basın Sözcümüz Serkan Deyirmenci, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, “Çok zorlu bir süreci atlatarak transfer tahtasını açtık. Kani başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştı ve çok şükür kapalı olan transfer tahtamızı açtık ve prensipte anlaşma sağladığımız oyuncularımızla resmi olarak anlaşmaları sağladık. Bu süreçte bizlere desteğini sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi önümüze daha rahat bakabiliriz. Pazar günü hayırlısıyla Batman Petrol Spor maçıyla lige başlıyor olacağız. Batman’a puan veya puanlar için gidiyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alarak evimize döneceğiz. Bizler İsmail Güldüren hocamıza, teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.