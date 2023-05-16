İnegölspor'da oynarken şike yaptıkları iddiasıyla şike yaptıkları iddiasıyla yargılanan Emre Selen ile Sercan Çobanoğlu duruşması dün İnegöl Adalet Sarayı'nda gerçekleşti.



İnegölspor adına ise duruşmaya kulüp yöneticileri Mustafa Arıcı, Ali Şahin ve Kulüp avukatı Enes Özer katıldı. İnegölsporlu futbolcular Ömer Faruk Ermeç, Hamza Özdemir ile Ersel Aslıyüksek ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada dinlenen sanıklar Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu kendilerine yöneltilen şike suçlamalarını kabul etmedi. Adı şike iddialarına karışan 2 isimde kendilerine gelen paraları borç için aldıklarını ve aralarında ticaret olduğunu iddia ettiler. Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu kendilerine komplo kurulduğunu ileri sürdüler.



Sanıkların dinlenmesinin ardından İnegölspor yöneticileri ve tanıklar dinlendi.



Her iki tarafın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti suçun üst sınırını ve sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

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