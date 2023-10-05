İnegöl’de artık görmeye alışık olduğumuz düzensiz parklanma görüntüleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yaya kaldırımlarına park edilen araçların görüntüleri, İnegöl için onlarca yıldır sorulan şu soruyu akıllara getiriyor. “İnegöllüler neden sokak ortasından yürür?”. Şimdi okuyacağınız haber, İnegöllülerin çok az bildiği bir gerçeğini aydınlatacak.

İnegöl kendisine has yapısıyla diğer şehirlerden farklı yaşam kültürüyle dikkat çekiyor. Her ne kadar ilçe olsa da on’larca özelliğinden dolayı çoktan il olmayı hak etmiş İnegöl’ün uzun yıllara dayanan alışkanları halen devam ediyor.

Bunların en başında halen insanların birbirlerine taktıkları lakaplar ile anılması, dönen kavşaklara baba denmesi, etli yuvarlak pidelere cantık denmesi, saatler 10.00’u gösterdiğinde 10 çayı molası verilmesi ve sokak ortasından yürüme alışkanlığı geliyor.

“İnegöllüler neden sokak ortasında yürür?” yıllardır sorulan sorular arasında gelir. Bu sorunun geçmiş yıllarda ki cevabını eski insanlar şöyle yanıtlıyor, “Eskiden insanlar evlerinin önlerinde otururlardı. Bölgeden geçen insanlar evlerinin önünde ki kadınların rahatsız olmaması için yoldan yürümeyi tercih ederlerdi. Yani aslında yolda yürümek İnegöl’ün kadınlarına saygıyı ifade ediyordu.”

Yine eski dönemlere ait bu kültürün varlığı şu şekilde de ifade ediliyor, “İnegöl eskiden ahşap evlerle doluydu. Kösele ayakkabısının moda olduğu o yıllarda ayakkabılar çok ses çıkarıyordu. Sokaktan geçen vatandaşlar özellikle geceleri o evlerde yaşayan insanlar rahatsız olmasın diye kaldırımdan yürümek yerine sokakta yürümeyi tercih ediyordu.”

Yani kısacası İnegöllülerin sokak ortasından yürümesinin geçmişte karşılığı aslında bir saygının ifadesiydi. Şimdi ise kapı önlerinde oturan kadınlar ile neredeyse tarihe karışan kösele ayakkabılarının yerini otomobiller aldı.

Gün geçtikçe gelişen zenginleşen İnegöl’de zamanla hane başına bir araç düşmeye başladı. Yatay şehirleşme nedeniyle yüzölçümü diğer şehirlere nazaran küçük olan İnegöl’de, dar sokaklarda ki tek katlı binalar yıkılarak yerlerine 3 katlı yeni evler yapıldı. Bir zamanlar o dar sokaklar burada yaşayanların yükünü çekerken, şimdilerde ise taşıyamamaya başladı.

Özellikle İnegöl’ün eski mahalleri olan Cuma Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Turgutalp Mahallesi, Yenice Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi ve Mahmudiye Mahallesi’nde artan araç sayıları nedeniyle otopark sorunları yaşanmaya başladı. İnegöl Belediyesi özellikle eski mahallerde yaptığı cep otoparklarıyla çözümler getirmeye çalışsa da, araçların kapının önünde ki kaldırımların üzerine park etme alışkanlığı önlenemedi.

Murat Avcı