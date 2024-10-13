12 Ekim 2024 tarihinde görev başında olan Yasemin’in kullandığı otobüse binen bir grup Kazakistanlı genç, ona özel bir teşekkür etmek için sürpriz hazırladı. Ellerinde çiçekler ve Kazak geleneklerine ait hediyelerle otobüse giren gençler, Yasemin’i şaşırtarak ona hoş geldin dediler.

Sürpriz sırasında Kazak gençler, ülkelerine özgü müzikler çalıp dans ederken, otobüsteki diğer yolcular da bu coşkuya katıldı. Yeni işine alışma sürecinde böyle bir sürprizle karşılaşan Yasemin, bu jest karşısında oldukça duygulandı ve “Yeni başladığım bu görevde böyle bir sürprizle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Kazakistanlı gençlere çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Yolcuların da ilgiyle karşıladığı bu sürpriz, Yasemin’in meslek hayatına güzel bir başlangıç anısı olarak kayıtlara geçti.