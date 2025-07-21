13 Temmuz’da kortej yürüyüşüyle başlayan 38. Uluslararası İnegöl Kültür Sanat Festivali, bir hafta boyunca şehri kültür sanat ve müzikle buluşturdu. Festival kapsamında, 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin 9. Altın Mobilya Ödülü için sergilediği gösteriler büyük ilgiyle takip edilirken, Kültür Park içerisindeki 23 hemşehri derneklerinin de çadırlarda düzenledikleri etkinlikler ve konserle İnegöl’e renk kattı. 20 Temmuz Pazar akşamı sona eren festival, final gecesinde gerçekleşen dernek çadırı ziyaretleriyle tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte; İnegöl Posoflular Derneği, İnegöl Gümüşhaneliler Derneği ve İnegöl Çorumlular Derneği çadırlarını ziyaret etti.

“BU FESTİVAL, BİRLİK VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL TABLOSUDUR”

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çok kültürlü yapısının bu festival sayesinde yeniden ortaya çıktığını belirterek, “38 yıldır devam eden bu festival, sadece bir eğlence organizasyonu değil; aynı zamanda bir dayanışma, hoşgörü ve kültürel zenginlik şölenidir. Farklı illerden, bölgelerden, hatta ülkelerden gelen hemşehrilerimiz, bu şehirde aynı kardeşçe yaşıyor. İşte bu festival, bu kardeşliği somutlaştırıyor. Derneklerimiz kurdukları çadırlarda kültürlerini yaşatıyor, ziyaretçilere kendi yörelerini tanıtıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimizdir.” dedi.

“DERNEKLERİMİZ KÜLTÜR SOFRASINA SUNDUKLARI DEĞERLERLE FESTİVALİMİZE GÜÇ KATTI”

Festivalin, şehirdeki kültürel çeşitliliği ve sosyal dayanışmayı bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Alper Taban, organizasyonun başarılı geçmesinde büyük katkısı olan dernek yöneticilerine ve gönüllülerine de teşekkür ederek; “Birlikte yaşama kültürünü en güzel şekilde yansıtan bu festival, İnegöl’ün sahip olduğu hoşgörü ve dayanışma ruhunun bir yansımasıdır. Her bir hemşehri derneğimiz, bu ortak kültür sofrasına sundukları değerlerle festivalimize güç kattı. Burada sergilenen samimiyet, emek ve özveri her türlü takdiri hak ediyor. Her bir hemşehri derneğimize bu kıymetli katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dayanışma kültürünü hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

“İNEGÖL'ÜN KARDEŞLİK İKLİMİNE KATKI SUNAN SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasını festivalin hayata geçmesinde emeği geçen sponsor firma ve kurumlara teşekkür ederek sonlandırdı. Başkan Taban, “Bu güzel festivalin görünen yüzünde elbette İnegöl Belediyemiz var. Ancak arka planda bizlere destek veren çok kıymetli işletme ve kurumlarımız bulunuyor. Bu vesileyle huzurlarınızda; Oylat Kaplıcaları, Serra Sünger, İnegöl AVM, Çilek Mobilya, Frigopak, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Beytaş Cam, Freşa İçecek, CP, İMOTİM Mobilya AVM, Kınık Maden Suyu, Özdilek, Kırcalı Yapı-Graun, İSKO, Cihangir Hastanesi ve Weltew Mobilya olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini bereketlendirsin. İnegöl’ün kardeşlik iklimine katkı sundukları, bu kültür şöleninde bizlerle birlikte oldukları için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

DERNEKLERDEN BAŞKAN ALPER TABAN'A TEŞEKKÜR

Ziyaret edilen dernek temsilcileri de İnegöl Belediyesi’ne ve Başkan Taban’a teşekkür ederek, her yıl bu büyük organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Dernek üyeleri, çadırlarda sergiledikleri el emeği ürünleri, yöresel ikramları ve halk oyunlarıyla, kültürel hafızaya katkı sunduklarını dile getirdiler. Böylece 13 Temmuz’da kortejle başlayan 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, birlik ve beraberlik vurgusunun altının çizildiği bu ziyaretlerle tamamlanmış oldu.