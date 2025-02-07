Turgut alp Spor Başkanı Sezai Çelik, İnegöllü spor severleri bu zorlu mücadelede Turgut alp Spor Kadın Futbol Takımının yanında olmaya davet etti.

İNEGÖL’ÜN EVLATLARI…

8 Şubat Cumartesi günü Bursa Nilüfer Beşevler Spor ile İnegöl Kurtuluş Sahasında ilk mücadele çıkacaklarını belirten Turgut alp Spor Başkanı Sezai Çelik, “Üç yıl önce Bursaspor futbol Okulları olarak İnegöl’ün evlatlarıyla başladığımız altyapı çalışmalarımız bugün artık 3. Ligde İnegöl’ümüzü temsil eden Turgut alp Spor kadın futbol takımı yarın 8 Şubat Cumartesi ilk maçına çıkıyor. Hiçbir transfer yapmadan tamamen İnegöl’ün çocuklarından oluşan takımımız geçen yıl 17’de Bursa şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası finallerine katıldı. Hedefimiz gücümüzün yettiği kadar 2., 1. ve Süper Lig’de ilçemize temsil etmek ve kız çocuklarımıza yeni alanlar sağlamaktır” dedi.

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bursa’da dörtlü iki grup halinde oluşan gruplardan çıkacak ilk iki takım play-off maçlarıyla yoluna devam edip ikinci lige çıkmaya çalışacaklar. Oynanan maçlar sonucunda 4 takım bu sene TFF 2. Lige yükselecekler. Bu zorlu mücadelede tüm İnegöl spor severleri maçımız davet ediyor takımımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

MAÇ BİLGİLERİ

İnegöl Turgutalp Spor -Bursa Nilüfer Beşevler

Maç saati 12:00

Tarih : 8 Şubat 2025

Saha : İnegöl kurtuluş sahası