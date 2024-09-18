İnegöl'de yakalandığı kansere yenik düşen sevilen polisi Aydın Eryaşar için ilçe Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru Aydın Eryaşar, hayatını kaybetti.

6 ay önce mide kanserine yakalanan İnegöl'ün sevilen polisi Aydın Eryaşar, tedavi gördüğü İnegöl Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eryaşar'ın ölümü Emniyet camiasını yasaboğdu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Eryaşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Bahçede düzenlenen törende yapılan duaların ardından Eryaşar'ın naaşı, cenaze namazı için camiye götürüldü.