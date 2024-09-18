İnegöl'de yakalandığı kansere yenik düşen sevilen polisi Aydın Eryaşar için ilçe Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi. 

I M G 20240918 W A0078

İnegöl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru Aydın Eryaşar, hayatını kaybetti.

6 ay önce mide kanserine yakalanan İnegöl'ün sevilen polisi Aydın Eryaşar, tedavi gördüğü İnegöl Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Eryaşar'ın ölümü Emniyet camiasını yasaboğdu. 

I M G 20240918 W A0076

TÖREN DÜZENLENDİ 

Eryaşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Bahçede düzenlenen törende yapılan duaların ardından Eryaşar'ın naaşı, cenaze namazı için camiye götürüldü.

Kaynak: Yavuz Yılmaz