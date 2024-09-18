Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı 17 ilçede 248 personel, 79 araç ve 255 ekipmanla kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Bursa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için projeler hayata geçiren belediye, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla da aktif bir şekilde savaşıyor.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadele çalışmaları, 17 ilçede aralıksız sürdürülüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, 248 personel, 79 araç ve 255 adet ekipman ile 12 ayrı şantiye alanında sürdürülüyor.

Bursa’da 57 bin 958 adet aktif sivrisinek üreme noktası bulunduğunu belirten yetkililer, durgun suların, saksı altına konan sulukların, atık lastiklerin, kova, varil gibi su tutan materyallerin üremeye sebebiyet verdiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele ekibinin yılın 12 ayı üreme noktalarını belirli periyotlarla kontrol ettiğini ve biyosidal ürünlerle ilaçlama yaptığını dile getiren yetkililer, son dönemde Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ‘Aedes Albopictus’ türü sivrisineğin özellikle mezarlıklardaki kuşların su içmesi için yapılan alanlarda üredigine dikkat çekti. Ekiplerin bu sebeple mezarlıklardaki alanları kontrol ettiğini belirten yetkililer, kışın belirli sürelerde atık lastiklerin toplanarak sivrisinek üreme alanlarının bertaraf edildiğini ve çevre kirliliğinin engellendiğini vurguladı.