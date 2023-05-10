İnegöl'ün tarihi camileri İshakpaşa ve Lazlar camilerinde sırayla hırsızlık olayı yaşandı. İshkapaşa camiine giren hırsız, cemaat tarafından yakalandı.

İlk olay İshakpaşa camiinde meydana geldi. Küçük yaştaki çocuk şüpheli, imam odasına girip para çalmak istediği sırada cemaat tarafından fark edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

İkinci olay ise Atatürk bulvarında bulunan Lazlar camiinde meydana geldi. İçeriye giren hırsız, cemaatin fark etmesi sonucu kaçarak kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş