İnegöl'ün yeni Jandarma Komutanı, Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı oldu.

Yaklaşık bir senedir İnegöl Jandarma komutanlığı görevini vekaleten Üsteğmen İsmail Tepe yürüttü. Tepe döneminde Jandarma komutanlığı ekipleri önemli operasyonlara imza attı. Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı Jandarma Genel Komutanlığı yaz atamaları kapsamında İnegöl Jandarma komutanlığı görevine atandı.

Göreve başlayan Nazlı, beraberindeki karakol Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe ile birlikte Kaymakam Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti

Muhabir: İbrahim Uslu