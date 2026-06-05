Edirne'de Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen törende adalet hizmetlerinin emektarları unutulmadı.

Atatürk Heykeli önündeki tören Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Kundak'ın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kundak, Ceza İnfaz Personeli Günü'nün hayırlar getirmesini temenni etti.

Ceza infaz kurumlarının yalnızca hükümlü ve tutukluların barındığı yerler değil, aynı zamanda adaletin, güvenliğin, disiplinin ve topluma yeniden kazandırma çalışmalarının yürütüldüğü önemli kurumlar olduğunu söyleyen Mehmet Kundak, Bu önemli görevin başarıyla yerine getirilmesinde en büyük payın, gece gündüz demeden fedakârca çalışan ceza infaz kurumu personeline ait olduğunu aktardı.

Devletin emanet ettiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için görev yapan büyük bir ailenin mensupları olduklarını belirten Kundak, 'Zor şartlarda, yüksek dikkat ve sabır gerektiren görevlerimizi yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve kamu güvenliğini her zaman ön planda tutmaktayız. Görevimizin temelinde yalnızca güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına katkıda bulunmak da yer almaktadır. Bu yönüyle ceza infaz personeli, adalet sistemimizin en önemli yapı taşlarından biridir' ifadelerine yer verdi.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.