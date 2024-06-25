İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi Kooperatifi (İMASKOP) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kurucu Başkan Özcan Ayhan, yeniden başkan seçildi. 
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Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "İMASKOP Kooperatifi’ne  yeniden başkan seçilen Özcan Ayhan ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Üreticilerimiz için yeni imkanlar sunmaya hep birlikte devam." dedi. 
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İMASKOP Başkanı Özcan Ayhan ise, yeni sanayi projesindeki binden fazla işyerinin tamamlanma tarihinin 2032 yılı olduğunu belirterek, sanayinin İnegöl'ün kırsal Tokuş mahallesindeki 3 milyon metrekarelik alanda yükseleceğini söyledi. Kooperatifi’n 435 üyesinin olduğunu aktaran Ayhan, bu projenin ilçe ekonomisiin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ