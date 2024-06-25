İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi Kooperatifi (İMASKOP) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kurucu Başkan Özcan Ayhan, yeniden başkan seçildi.



Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "İMASKOP Kooperatifi’ne yeniden başkan seçilen Özcan Ayhan ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Üreticilerimiz için yeni imkanlar sunmaya hep birlikte devam." dedi.



İMASKOP Başkanı Özcan Ayhan ise, yeni sanayi projesindeki binden fazla işyerinin tamamlanma tarihinin 2032 yılı olduğunu belirterek, sanayinin İnegöl'ün kırsal Tokuş mahallesindeki 3 milyon metrekarelik alanda yükseleceğini söyledi. Kooperatifi’n 435 üyesinin olduğunu aktaran Ayhan, bu projenin ilçe ekonomisiin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ