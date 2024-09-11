İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (İNESMEK) kursları ile enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor. 16-30 Eylül tarihleri arasında 34 farklı İNESMEK kursu ile 13 farklı enstrüman kursu için başvurular alınacak.

İnegöl Belediyesi’nin vatandaşları hem meslek hem hobi sahibi yaptığı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) ile enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları alınmaya başlıyor. İnegöl Belediyesi’nin geçmiş yıllarda ilçe halkından büyük ilgi gören İNESMEK ve enstrüman kursları için online başvuruları 16-30 Eylül tarihleri arasında https://kurs.inegol.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden online olarak yapılabilecek. Bu yıl İNESMEK bünyesinde 34 kurs açılacağı bildirilirken, aralarında halk dansları, çocuk resim atölyesi, tiyatro ve korolar ile çeşitli enstrümanların yer aldığı sanat kursları ise 13 farklı branşta açılacak.

“Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum”

Kurs kayıtlarının başlamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımızın istifade ettiği, yeni meslekler, yeni hobiler ve el sanatlarına dair yetenekler kazandığı İNESMEK kurslarımız için yeni dönem kayıtlarımız 16 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. 30 Eylül tarihinde son bulacak İNESMEK kurslarının başvuruları internet üzerinden online olarak yapılıyor. İNESMEK kurslarına başvuracak vatandaşlarımız https://kurs.inegol.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden başvurularını yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızı kış sezonunu daha faydalı geçirmek adına kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

Düzenlenecek kurslar

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları bu yıl 34 ayrı branşta düzenlenecek. Açılacak kurslar ise şöyle: İngilizce, Diksiyon, Bilgisayar İşletmenliği, Kadın Giysileri Dikimi, İğne Oyası, Tel Kırma, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, El Nakışları, Etkili ve Hızlı Okuma, F Klavye, Kuaförlük, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Genel Muhasebe, Tezhip Sanatı, Filografi , Amigurimi Bebek Yapımı, Çarpama Dokunma, Wayuu Çanta Yapımı, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Ahşap Yakma, Ahşap Oyma ve Ahşap Kakma Sanatı, Üç Boyutlu Kağıt Rölyef, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Mefruşat-Dantel-Anglez -Punch Nakışı , Ahşap Boyama, Pasta ve Yemek Yapımı, Yağlı Boya Resim, Almanca, Arapça, Gastronomi/Barista , Fotoğrafçılık, Danışma Görevlisi.

Sanat ve enstrüman kursları

İnegöl Belediyesi sanat ve enstrüman kursları ise şöyle: Gitar (14 yaş üzeri), Bağlama (14 yaş üzeri), Ney (14 yaş üzeri), Piyano ( 7-12 yaş), Keman (7-12 yaş), Drama (7-9 yaş), Drama (10-12 yaş), Çocuk Resim Atölyesi (7-12 yaş), Halk dansları (10 yaş üzeri), Tiyatro ( 13 yaş üzeri), Gençlik Korosu (14-28 yaş arası), Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu.