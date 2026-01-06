Infortrend, yapay zeka çağını ilerletmek için tasarlanan depolama çözümünü tanıttı.

Infortrend Technology, yüksek performanslı depolama sistemi EonStor GS 5024U'nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ürün; performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunarak model eğitimi ve çıkarımından gerçek zamanlı analitiğe kadar yapay zeka iş yüklerinin artan taleplerini etkili bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre; EonStor GS birleşik depolama ailesinin yeni amiral gemisi olan EonStor GS 5024U, Intel Xeon 6 işlemci ile güçlendirilen ve bir önceki en yüksek performanslı modele göre 2,5 kat daha yüksek olan 125GB/s işlem hacmi ve 2,4 milyon IOPS sunuyor. PCIe 5.0 SSD desteği ile geliştirilmiş olan sistem, üst düzey hız ve yanıt verebilirlik için tasarlandı. Çözüm, ultra hızlı veri aktarımlarına yönelik artan talebi karşılamak için 200GbE ve NVMe-oF yüksek hızlı ağ teknolojilerini entegre ediyor. Ayrıca GPU kullanımını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan GPUDirect Depolama teknolojisine sahip olan çözüm, Lustre gibi paralel dosya sistemlerini destekliyor. GS 5024U, performansının tamamlayıcısı olarak modern uygulamaları idare etmek için kurumsal düzeyde güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik de sunuyor. Ürün, çift yedekli kontrolörler, yoğun yapay zeka ve HPC iş yükleri sırasında kesintisiz çalışma sağlarken, bu iş yüklerinin depolama taleplerini karşılamak için 1,4PB'a kadar kapasite sunuyor ve NVMe SSD ile 5,6PB'a veya HDD genişletmeleri ile 20PB'a kadar ölçeklendirmeyi destekliyor. Çözüm ayrıca otomatik depolama katmanlaması sunarak aktif dosyaları ve yapay zeka modellerini yüksek performanslı GS 5024U'da tutarken, tamamlanan projeleri uygun maliyetli U.2 QLC SSD veya HDD katmanlarına sorunsuz bir şekilde geçiriyor.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, 'GS 5024U, modern uygulamaların zorlu taleplerini karşılayan en son yenilikleri temsil ediyor. Yapay zeka eğitimi, HPC, Medya ve Eğlence, EDA (elektronik tasarım otomasyonu) gibi büyük ölçekli veri yoğun uygulamalar için kusursuz performans sunar' dedi.