Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere sona eren maçın uzatma periyodu sonunda ÇBK Mersin Beşiktaş’a 87-84 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Salonu’ndaki maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk periyodu önde tamamladı. İkinci periyotta Evans ile sayılar bulan Beşiktaş devreyi de 6 sayı farkla 33-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta dengeyi kuran ÇBK Mersin Williams’ın ve Mabrey’in sayıları ile maça ortak oldu. Normal süresi 76-76 sona eren maçın uzatma periyodunda ÇBK Mersin, daha etkili oldu rakibini 87-84 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası Finali yarın Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasında saat 20.00’de oynanacak.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK Mersin: Asena 5, Williams 19, Kiss 6, Melis 7, Mabrey 34, Cornelius 2, Derin Yaya 3, Sinem 7, Holingsvorth 4

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Beşiktaş : Evans 25, Elif 14, Krivacevic 7, Nogic 23, Melek 2, Li 13

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 16-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 61-59 (ÇBK Mersin lehine)

Normal süre: 76-76