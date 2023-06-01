İngiltere’de et ve peynir gibi ürünlere alarm takan marketlerin sayısı artarken, bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine “Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin” yazmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - İngiltere'de bazı marketler ürünlerin çalınmasının önüne geçmek için reyondaki ürün sayısını azaltmaya başladı.

İngiltere’de gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesine ulaştı.

BBC'nin aktardığı habere göre İngiltere'de et ve peynir gibi ürünlere alarm takan sayısının arttığına dikkati çekildi.

Polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olayın yaşandığına vurgu yapılan haberde, bazı marketlerin de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine "Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin" yazıları yazmaya başladığı belirtildi.