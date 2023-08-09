Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

Önümüzdeki yıl seçim yapacak olan Birleşik Krallık mülteci sorunu ile ilgili bir adım daha attı.

İngiltere ile Türkiye arasında yasadışı göçü durdurmak için bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, küçük teknelerle Türkiye'den İngiltere'ye gitmeye çalışan kaçak Türklerin iadesinin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

İngiltere geçtiğimiz yıl içerisinde de Arnavutluk’la bu konuya ilişkin bir anlaşma yapmıştı. Sıra Türkiye ile anlaşmaya kalmıştı. Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında Manş Denizi’nden gelen Türklerin ülkelerine dönme sürecinin hızlandırılacağı kaydedildi.

İngiliz medyası ise konuyu Türkiye’yi insan kaçakçılığında merkez üs olarak belirtti. İngiliz Basını “Türkiye, insan kaçakçılığı çetelerinin merkezi olarak tanıtıldı ve Manş Denizi’nden geçen mültecilerin kullandığı botların çoğu Türkiye’de üretiliyor” yorumunu yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, anlaşma kapsamında insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacağını ve botların satışının engelleneceğini duyurdu” şeklinde açıkladı.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Ortağımız Türkiye ki yakın bir dostumuz ve müttefikimiz olur, bu uluslararası sorun için bizim gerekli birimlerimizle birlikte çalışacak ve ufak bot tedarik zincirini engelleyecek” dedi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nın bir süre önce bir rapor hazırladı. Raporun detayları ise “Türkiye ile yapılan anlaşma ayrıca son dönemde sayıları giderek artan Manş Denizi’nden ufak botlarla geçen Türk vatandaşlarının iadesini de kapsıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen ay Türkler Manş Denizi’nden ufak botlarla en çok geçen ikinci millet. Geçen ay 370 kişi geçti” şeklinde.

Geçen yıl 12 ay boyunca 1076 Türk vatandaşının İngiltere’ye botlarla Manş Denizi üzerinden geçmeye çalıştığının altı çizilen raporda “bu yıl Nisan-Temmuz arasında ise bu sayının 1359’a çıktı. Ufak botlarla gelen Türk mülteci sayısı Şubat ayındaki yıkıcı depremden sonra tırmandı” şeklinde belirtildi.