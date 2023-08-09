Meteorolojik bir uyarının ardından, birçok il ve ilçede denize girmek yasaklandı. İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu önlemler kapsamında yasaklanan plajlar ve sahiller:

Tekirdağ - Şarköy

Şarköy ilçesi, Tekirdağ'a bağlı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda olumsuz hava durumu nedeniyle buradaki plajlarda denize girmek yasaklandı. Şarköy Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, hava koşullarının elverişsiz olduğu ve bu sebeple denize girişin yasaklandığı belirtildi. Cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı ve kırmızı bayraklar çekildi.

Düzce - Akçakoca

Akçakoca ilçesi, Düzce'nin turistik bölgelerinden biridir. Ancak yakın tarihlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek tehlikeli olabilir. Akçakoca Kaymakamlığı, bu olası tehlikelere karşı halkı uyarmak ve güvenliği sağlamak amacıyla denize girişi yasakladı.

Sakarya - Karasu, Kocaali, Kandıra, Kaynarca

Sakarya ilinin Karadeniz kıyısındaki ilçeleri olan Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca'da, yoğun dalga beklentisi nedeniyle denize girmek önerilmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde denizdeki dalga boyunun 2 metreyi geçebileceği belirtildi. Şiddetli rüzgar ve lodos beklenmesi, denizdeki riski artırıyor.

İstanbul - Şile, Silivri

İstanbul'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile ve Silivri ilçelerinde, 9 Ağustos tarihinde hava koşullarının riskli olduğu açıklandı. Şile Kaymakamlığı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini belirtirken, Silivri İlçe Kaymakamlığı da sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişin yasaklandığını bildirdi.

Bu tedbirler, hava koşullarının tehlikeli olduğu durumlarda halkın güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler olarak öne çıkıyor. Vatandaşların bu uyarıları ciddiye alması ve güvenliklerini korumak için denize girmemeleri önemlidir.