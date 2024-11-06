Televizyon platformu Tivibu, kasım ayında zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Birbirinden yeni yapımların yer aldığı platformda, ’Inside Out 2’ ve ’Garfield’ gibi 2024 yapımı filmler, Kirala Satın Al Klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Platform kasım ayında animasyondan komediye, aksiyondan maceraya kadar birçok yeni içerik sunuyor.

Animasyon keyfi Kirala Satın Al Klasöründe

Kasım ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala Satın Al Klasörü’nde 2024 yılında vizyona giren ‘Inside Out 2’ animasyon filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya çapında yaklaşık 1,7 milyar dolar hasılat ile 2024’ün sinemalarda en çok izlenen filmi olan ‘Inside Out 2’, artık bir ergen olan Riley’nin çılgın ve kişisel duygularla dolu yeni maceralarını konu alıyor.

Klasörün 2024 yapımı olan bir başka animasyon içeriği ise ‘Garfield’. Jim Davis tarafından 1978 yılında kurgulanan ve hikâyeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield’ın animasyon filminde, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield ve arkadaşı Ollie’in birlikte yaşadığı maceralar ekranlara geliyor.

Kirala Satın Al Klasörü’nün kasım ayında eklenen diğer yeni yapımlar ise ‘Furiosa’, ‘The Watchers’ ve ‘Bad Boys’. Hem yönetmenliğini hem senaristliği George Miller’in üstlendiği ‘Furiosa’, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen ‘Furiosa’nın hikayesini konu ediyor.

Klasörde öne çıkan bir diğer film ise, Dakota Fanning’in başrolde yer aldığı 2024 yapımı The Watchers. Aynı adlı kitaptan uyarlanan filmde, insanların gizemli yaratıklar tarafından evcil hayvan olarak tutulduğu Galway’in ücra ormanlarında geçen bir korku macerasına odaklanıyor.

Başrollerini Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens’in paylaştığı Bad Boys: Ride or Die, klasörün aksiyon komedi türündeki filmi olarak öne çıkıyor. 2024 yapımı film, yaşı ilerlemiş iki çılgın polisin maceralarını anlatıyor.

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan platform kasım ayında, ‘Ordinary Angels’, ‘10 Lives’, ‘They Shot The Piano Player’ filmlerini platforma dahil ediyor.

Klasörün bu ay öne çıkan içeriklerinden ‘Ordinary Angels’da Hilary Swank, Alan Ritchson ve Skywalker Hughes başrolleri paylaşıyor. 2024 yapımı film, Kentucky’nin küçük bir kasabasında, iki kızının geçimini sağlamak için mücadele eden Sharon Steves’in, Ed Schmitt ile tanışma hikayesini konu alıyor.

Tivibu Film Klasörünün kasım ayında dikkat çeken animasyon içeriği ise 2024 yapımı ‘10 Lives’. Film, dokuzuncu canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin eğlenceli hikayesini anlatıyor.

They Shot The Piano Player, klasörün belgesel ve müzikal türünde öne çıkan 2023 yapımlarından. Film, müzik gazetecisi Jeff Harris’in, 1976’da Buenos Aires’te ortadan kaybolan genç Brezilyalı samba-jazz piyanisti Francisco Tenrio Jnior hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla heyecanlı bir yolculuğa çıkmasını ele alıyor.

BluTV’nin en beğenilen dizileri Tivibu ekranlarında

En beğenilen dizileri seyirciyle buluşturan platform, kasım ayında BluTV’nin ‘The Responder’, ‘Violet Like The Sea’, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi’ ve ‘Kıyma’ isimli yapımlarını platforma dahil ediyor.

2022 yapımı olan ‘The Responder’, gece vardiyasında çalışan bir acil müdahale görevlisi olan Chris’in hikayesini konu alıyor. Liverpool sokaklarında heyecanlı hikayelerin anlatıldığı dizide Chris, yeni ortağı Rachel ile hem profesyonel hayatında hem de özel yaşamında zorluklarla kıyasıya mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.

İtalya’da geçen ve yine 2022 yapımı olan Violet like the Sea ise Miss İtalya ve moda gazetecisi Viola Vitale’nin, babasını aramak için Sicilya’ya dönmesinin ardından gelişen olayları anlatıyor. Dedektif drama türündeki dizi BBC One’da yayınlanarak büyük izleyici kitlelerine ulaştı.

Ayrıca bu ay öne çıkan ‘Kıyma’ ve ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi’ başta olmak üzere bir çok BluTV yerli yapımı Tivibu Dizi klasöründe izleyicilere sunulmaya devam ediyor.