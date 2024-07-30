Popüler sosyal medya platformu Instagram’ın bir çok özelliği ve algoritması bulunuyor. En çok konuşulan ve ilgi gören özelliğinden birisi de ‘Keşfet’ özelliğidir. Kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle çıkarılan Keşfet alanında video ve resim paylaşımları bulunuyor. Bu paylaşımlar kullanıcıların ilgi alanı ve etkileşimine göre şekilleniyor. Bazı durumlarda kullanıcılar Keşfet alanında görüntülenen içeriklerden rahatsız olabiliyor.



Instagrm Keşfet sıfırlama ile kullanıcılar daha önceki ilgi alanlarını temizleyerek artık görmek istemediği içeriklerden kurtulabiliyor. Keşfet alanı önceki etkileşimlerinizi baz aldığı için daha önce izlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız içeriklere benzer içerikler gösterir. Sürekli aynı şeyleri görmekten sıkıldıysanız ve Keşfet sayfasını temizlemek istiyorsanız hazırladığımız rehberdeki adımları uygulayabilirsiniz. Instagram gizlilik hesap görme rehberinden sonra Keşfet sıfırlama rehberini anlattık.

Instagram Keşfet Neye Göre Çıkıyor?

Instagram Keşfet alanında görünen içerikler kullanıcının daha önce ilgilenmiş olduğu içeriklerle doğrudan alakalıdır. Instagram algoritması, kullanıcın izlediği, beğendiği, arattığı, kaydettiği içerikleri takip ederek, Keşfet alanında bu ilgi alanlarına göre içerikler göstermeye başlar. Hangi içerikler ilginizi çekiyorsa Keşfet alanında bu içerikleri görmeye başlarsınız.

Keşfet sayfasında görüntülenenler tamamen kullanıcının Instagram hareketlerine bağlıdır. Kullanıcıların daha fazla vakit geçirmesi için Instagram böyle bir algoritma geliştirmiş. Önceden izlenen video, beğenilen resim, yapılan yorum ve kaydedilen içeriklere benzer içerikler Keşfet sayfasında listelenir. Ancak bu sayfada ilgi alanına göre en fazla etkileşim alan içerikler gösterilmektedir.

Instagram Keşfet alanında görünen bir videoyu izlemeniz durumunda artık o videoya benzer içeriklerle karşılaşırsınız. Çünkü algoritma ilgi alanlarınızı kaydeder ve artık o yönde içerikler göstermeye başlar. Eğer açtığınız video hoşunuza gitmediyse ve artık bu videoya benzer videoların karşınıza çıkmasını istemiyorsanız, İlgilenmiyorum diyerek bildirebilirsiniz.

Keşfet alanında çıkan içerikler, kullanıcıyı bazen sinirlendirebiliyor. Artık hep aynı alanlarda içerikleri görmek rahatsız edici olabiliyor. Bundan Instagram keşfet sıfırlama ile kurtulabilirsiniz. İsterseniz sizi rahatsız eden içerikleri İlgilenmiyorum diyerek bildirebilir, isterseniz de tamamen sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Sıfırlama yaptıktan sonra Keşfet alanı artık bundan sonraki ilgi alanlarınıza göre şekillenmeye başlayacaktır.

Instagram Keşfet sıfırlama ile artık görmekten sıkıldığınız içeriklerden kurtulabilirsiniz. Keşfette sürekli karşınıza aynı içerikler çıkıyorsa veya keşfette kimsenin görmesini istemediğiniz içerikler bulunuyorsa keşfeti sıfırlayarak yeni içeriklerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Sıfırlama yaptıktan sonra artık karşınıza yeni içerikler gelecek ve ilgilendiğiniz içeriklere göre Keşfet bölümü şekil alacaktır. Örneğin; futbol ile ilgili videolar izler, resimleri beğenirseniz artık Keşfet alanı futbol içerikleri ile dolup taşacaktır.

Instagram keşfet nasıl sıfırlanır?

Instagram keşfet sıfırlamak için ilk yapmanız gereken şey arama geçmişini silmektir. Çünkü algoritma daha önceki etkileşimlerinize göre Keşfet alanını düzenlemektedir. Aramalarınıza göre Keşfet alanında içerikler görüntüleneceği için arama geçmişini silmek Keşfet alanındaki istemediğiniz içeriklerden kurtulmanızı sağlayacaktır.

İlk olarak cep telefonunuzdan Instagram mobil uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra alt bölümde yer alan profil resminize tıklayın. Sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra Ayarlar sekmesine tıklayın. Sonrasında Güvenlik diyerek güvenlik ayarları bölümüne gelin.

Güvenlik alanında Arama Geçmişi yazısı bulunmaktadır. Buna tıklayarak Tümünü Temizle diyip arama geçmişini temizleyebilirsiniz.

Instagram Arama Önerileri Silme sayfasında ayrıntılı olarak anlattık.

Verileri ve Önbellek Temizleme ile Keşfet sıfırlayarak rahatsız eden gönderilerden kurtulma

Instagram Keşfet temizleme işlemini yaparak rahatsız olduğunuz paylaşımlardan kurtulabilirsiniz. Temizleme işlemi yaptıktan sonra artık Keşfet ilgi alanlarınıza göre düzenlenecektir. Ne tür videolar ve resimlere bakarsanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız o kategoride içerikler karşınıza çıkar. Keşfet temizleme için kullanılan yöntemlerden biri de verileri ve önbellek temizleme işlemidir. Bu işlemi aşağıdaki adımları takip ederek uygulayabilirsiniz.

Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama alanını açın.

alanını açın. “Verileri Sil” butonuna tıklayarak Instagram ile ilgili verileri silin.

butonuna tıklayarak Instagram ile ilgili verileri silin. “Önbelleği Sil” butonuna tıklayarak Instagram tarafından önbelleğe alınan bilgileri silin.

NOT: Instagram şifresini hatırladığınızdan emin olun. Veri temizleme ve önbellek temizleme yaptıktan sonra Instagram hesabına giriş için şifre bilgisi gerekecektir.

“İlgilenmiyorum” ile Instagram Keşfet Düzenleme

Bazı Instagram kullanıcıları, Keşfet alanında görüntülenen içeriklerden rahatsız olduğu zaman o içerikleri artık görmek istemiyorlar. Bu durumda çözüm görüntülenmek istenmeyen içerikleri “İlgilenmiyorum” diye bildirmektir. İlgilenmediğinizi belirttiğiniz içeriklere benzer içerikler yavaş yavaş ortadan kaybolur. Bunun yerine ilgilendiğiniz içerikler görüntülenmeye başlar.

Keşfet alanında istemediğiniz içeriklerin görünmesi durumunda, İlgilenmiyorum demelisiniz. Peki bu işlem nasıl yapılır? Hoşunuza gitmeyen içeriğin sol üst bölümünde yer alan üst üste üç noktaya tıkladıktan sonra, İlgilenmiyorum diyerek bildirebilirsiniz. İlgilenmediğiniz içerikler karşınıza çıktıkça böyle bildirirseniz artık böyle içerikler görüntülenmez ve yerine ilgilendiğiniz içerikler görüntülenir.

İlgilenmiyorum ile keşfet sıfırlama yaptıktan sonra artık benzer içerikleri açmamalısınız. Eğer benzer içerikleri açmaya devam ederseniz tekrar karşınıza aynı görüntüler çıkmaya başlayacaktır. Hoşunuza gitmeyen içerikleri açtığınız zaman ilgilenmiyorum diyip geçmelisiniz.

Instagram keşfet kapatma ve silme mümkün mü?

Bazen kullanıcılar, Instagram Keşfet alanında çıkan görüntülerden rahatsız olabiliyor. Bu durumda, Instagram keşfet kapatma ve Instagram keşfet tamamen silme yapılıp yapılmadığını sorgulayabiliyorlar. Peki, Instagram keşfet alanını silmek mümkün mü?

Maalesef, keşfet alanını kapatmak mümkün değil. Eğer, önceki faaliyetlerinizden dolayı Instagram keşfet alanında istemediğiniz gönderiler görünüyorsa sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Sonrasında hangi alanda içeriklere göz atarsanız, Keşfet alanında genellikle benzer içerikler karşınıza çıkacaktır.

Bu rehberimizde Instagram arama geçmişi silme işleminin detaylarını açıkladık. Rehber hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bu yazımızda Instagram keşfet sıfırlama işleminin nasıl yapıldığını anlattık. Aklınıza takılanları yorumlar alanından bizlere sorabilirsiniz.