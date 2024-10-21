İpsala’nın Karaağaç köyünde devam eden ceviz hasadı harmanları İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ziyaret edildi.Süleyman BEZBAŞ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Yaklaşık 2 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılan köyde hummalı bir çalışma devam ediyor. Bir taraftan ağaçlardan ceviz hasadı yapılırken bir taraftan da ceviz soyma ve kurutma işlemleri sürüyor. Üreticiler bu yıl yaklaşık köyde 250 ton ceviz üretimi olacağını tahmin edildiği ifade edildi.

Ceviz fiyatlarının 130 ile 140 tl arasında değiştiği ifade ediliyor. İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ceviz hasadı konusunda üreticileri bilgilendirmeyi sürdürüyor.