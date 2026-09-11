Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmanın ardından aracına yöneldiği sırada, alandaki bazı kişiler dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başlamıştı. O sırada Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" sözlerini sarf etmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunmuştu. 2023'te hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçları için kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı. Ancak "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada İmamoğlu için beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi ise savunma alınmaksızın duruşma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozarak dosyayı yeniden görülmesi için yerel mahkemeye iade etmişti.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda bugün tekrar görülen davada karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, İmamoğlu'nu ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Alınan kararda ayrıca, İmamoğlu hakkında siyasi yasak da uygulandı.