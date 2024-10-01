Trump, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı.

Açıklamasında, Biden ve Harris'in İran gibi uluslararası tehditlere dair gelişmelerden habersiz olduğunu vurgulayan Trump, yönetimin ülkeyi 'sahipsiz' bıraktığını ifade etti.

Trump, “Dünya yanıyor ve kontrol tamamen kaybedilmiş durumda. Ülkeyi yöneten kimse yok. Biden yönetimden uzak, Harris ise bağış toplamakla meşgul,” dedi. İkili arasındaki kafa karışıklığını da eleştirerek, “Hangisinin daha kaybolmuş olduğunu söylemek zor,” ifadesini kullandı.

Kendi başkanlık dönemine de atıfta bulunan Trump, “Benim zamanımda İran tamamen kontrol altındaydı. Maddi sıkıntı içindeydiler ve bir anlaşma yapmak için çaresiz durumdaydılar. Kamala onlara Amerikan parasıyla yardım etti ve o zamandan beri terörizmi yayarak Orta Doğu'yu karıştırıyorlar,” şeklinde konuştu.