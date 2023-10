Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle galibiyette önemli rol oynarken, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golde takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig’de de 3 gol kaydetti. İrfan Can, 47. dakikada sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atarken, 62. dakikada Edin Dzeko’nun golünde de asist yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can, 68. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 gol, 5 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.