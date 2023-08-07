Türkiye İş Bankası, güneş enerjisi santrali kurulumu sağlayan Solarçatı firması ile iş birliğine gitti. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmak isteyen KOBİ’lere İş’te Güneş Kredisi İş Bankası tarafından sunulurken, kurulumlarda Solarçatı firmasından indirim sağlanıyor.

İş Bankası müşterilerine, GES kurulumlarında hem finansman desteği hem de indirim avantajı sunulan iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin kolaylaşması ve yatırım maliyetlerinde avantajın sağlanması amaçlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre banka, Solarçatı tarafından kurulacak ‘Güneş Enerjisi Santralleri’ne (GES) İş’te Güneş Kredisi ile avantajlı finansman desteği sağlıyor. KOBİ’ler, iş birliği sayesinde, finansman desteğine ek olarak Solarçatı tarafından yapılacak güneş enerjisi santrali kurulumuna, yüzde 5 indirim fırsatıyla sahip oluyor. Bankanın geliştirdiği yeni ürünler, hizmetler ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle yeşil ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.