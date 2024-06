Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Uçgun, spor yaparken oluşabilecek yaralanmaların ve sakatlıkların alınacak bazı önlemlerle engellenebileceğini söyledi. Evde ya da bahçede yapılan günlük işlerin de hareketli olmaya önemli katkı sağlayabileceğini belirten Uçgun, ancak bunların egzersiz programı yerine geçmeyeceğini kaydetti.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Uçgun, egzersiz ve fiziksel aktivitelerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Uçgun, yaralanmaların ve sakatlanmaların engellenmesi için bazı önlemlerin de alınması gerektiğini belirterek, bu tedbirleri şöyle sıraladı:

"Isınma ve Soğuma: Her antrenman öncesinde ısınma egzersizleri yapılmalı ve her antrenman sonrasında soğuma egzersizleri yaparak kaslar rahatlatılmalıdır. Bu, sakatlanma riskini azaltır ve esnekliği artırır.

Doğru Teknik: Egzersizleri doğru tekniği kullanarak yapmaya özen gösterilmelidir. Yanlış hareketler sakatlanmalara yol açabilir. Eğer bir egzersiz doğru şekilde yapılmıyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Güvenli Alan: Egzersiz yaparken güvenli bir alan seçilmelidir. Evdeyken, dar alanlarda veya eşyaların etrafında egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Açık havada ise düzgün bir zemin tercih edilmeli ve tehlikeli veya kaygan alanlardan uzak durulmalıdır.

Güvenlik Ekipmanları: Gerekli durumlarda koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Örneğin bisiklet sürerken kask kullanımı veya vücudu koruyucu ekipmanların giyilmesi önemlidir.

Hidrasyon: Egzersiz yaparken yeterli su içildiğinden emin olunmalıdır. Özellikle açık havada yapılan egzersizlerde vücut daha fazla su kaybeder, bu nedenle de sık sık su içmek gerekmektedir.

Hava Durumu: Açık havada egzersiz yaparken hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak veya soğuk hava koşullarında daha dikkatli olunmalı ve gerektiğinde egzersizler iç mekanlara taşınmalıdır.

Dinlenme: Her gün aşırı egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Kasların toparlanması için yeterli dinlenme süresine ihtiyaç vardır. Ayrıca bireyler aşırı yorgun hissettiğinde veya sakatlık belirtileri olduğunda mutlaka egzersizleri bırakmalı ve dinlenmelidir.

Dikkat: Etraftaki tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle açık havada egzersiz yaparken, trafik, hayvanlar, yaya trafiği ve diğer potansiyel tehlikeler konusunda dikkatli olmak birçok açıdan önem arz etmektedir."



Ev temizliği ve bahçe işleri, hareket etmeye katkı sağlıyor

Evde yapılan günlük işlerin fiziksel aktivite olarak kabul edilebileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Uçgun, “Özellikle ev temizliği, bahçe işleri, yemek yapma ve benzeri aktiviteler, vücudu hareket ettirir ve enerji harcanmasını gerektirir. Bu tür faaliyetler, günlük egzersiz miktarına katkıda bulunabilir ve fiziksel sağlığı korumak için önemlidir” dedi.

Evde yapılan işlerin yanı sıra bahçede yapılan çalışmaların da hareket etmeye önemli katkıları olduğunu belirten Uçgun, “Örneğin temizlik yapma, süpürme, paspas yapma, toz alma ve cam silme gibi aktiviteleri içerdiğinden vücudu hareket ettirir ve kasları çalıştırır. Bahçe işleri ise bahçe sulama, bitki dikme, çim biçme ve bahçe bakımı gibi faaliyetlerden oluşur ve açık havada fiziksel olarak aktif olmayı sağlar. Yemek pişirme ve hazırlama işleri ise ayakta durma, kesme, doğrama ve karıştırma gibi hareketleri içerir. Bu da vücudu hareket ettirir ve enerji harcamasını gerektirir. Son olarak alışveriş sırasında markette yürümek, alışveriş sepetini taşımak ve alışveriş poşetlerini taşımak gibi aktiviteler de günlük fiziksel aktivite miktarını artırabilir” diye konuştu.

Bu aktivitelerin günlük rutinde düzenli olarak yapıldığında egzersiz miktarına katkıda bulunabileceğini, genel sağlık ve zindelik düzeyini artırabileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Uçgun, “Ancak yine de tam anlamıyla egzersiz programı yerine geçmezler. Bu nedenle düzenli olarak yapılan özel egzersizler de sağlık için önemli ve gereklidir” uyarısında bulundu.

