Doğa güzellikleriyle tarihsel zenginliklerin birbiri ile buluştuğu Akdeniz’in İncisi olan İskenderun, Türkiye’nin eşsiz incilerinden biridir. Ülkemizin en uzun yürüş yolu sahil hatlarına sahip olmakla beraber gün batımının eşsiz manzarasının doyasıya izleyeceğimiz ender şehirlerimizden biridir. Yalnız içerisinde bulundurduğu doğal güzellikleri ve tarihi ile değil, sahil çevresinde yer alan kafeler ve restoranlarıyla daha önceden tatmadığınız harika lezzetler ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Tatil içinde oldukça uygun olan İskenderun Akdeniz’in bütün mavi tonlarını denizinde barındırmaktadır.Serinlemek için denize girip harika vakitler geçirebilirsiniz. İnanç Turizminde de oldukça ilerleyen İskenderun şehrinde yer alan camiiler ve kiliseler ile yıl içerisinde bir çok yerli ve yabancı turist çekmektedir. Şimdi ise zengin kültürel mirasa sahip olan İskenderun tarihine göz atalım.

İskenderun Tarihi

Kent M.Ö 333 yılında İssos Kenti yakınlarında Pers Kralı III.Darius’u mağlup eden Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulmuş ve bu büyük zaferden sonra bölge Alexandretta olarak adlandırılmıştır. Kent sırasıyla Selevkosların, Romalıların, Bizanslıların, Arapların ve en sonunda 16.yüzyılın yarısında Osmanlı İmparatorluğunun eline geçmiştir. Osmanlı döneminde ise bölge Akdeniz ticaretinde önemli bir liman şehri olmuştur.Birinci Dünya Savaşının bitmesi ile Fransız işgaline 12 Kasım 1918 yılında uğrayan şehir, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk askerleri,düşmanı şehirden uzaklaştırarak işgali engellemiştir. İşgalden kurtulan İskenderun, 5 Temmuz 1938 tarihi kurtuluş günü olarak kabul edip her yıl kutlanmaktadır.

İskenderun Gezilecek Yerler Listesi

İskenderun şehri kültür,tarihi ve doğal güzellikleri ile gezilecek bir çok yeri olan kentin yıl içerisinde bir çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.Her tarihi dokusunda o uygarlığa ait izler taşıyan eserler mutlaka görülmesi gereken yerlerdir.Her medeniyetten insanın kardeşçe yaşadığı İskenderun’da tarihi camiler ve kiliseler bulunmaktadır. Gelin bu yerleri daha yakından inceleyelim.

Alexandretta Antik Kenti

Şehrin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Alexandretta Antik Kenti, tarihte bir çok önemli ona tanık etmiştir. Makedonya Kralı Büyük İskender’in burayı fethetmesi ile birlikte Alexandretta ismini vererek buraya yerleşmişlerdir.Bir çok düönem boyunca işgale uğrayan Antik Kentten ne yazık ki günümüze kadar çok fazla yapısı ulaşamamıştır.Bir çok savaş geçirdiği için fazla kalıntısı olmasa da burası kesinlikle görülmesi gereken tarihi yerlerden biridir. Antik kent İskenderun sahil bölgesinde yer almaktadır. Buraya uğramadan şehirden ayrılmayın.

Soğukoluk Yaylası

İskenderun’un gizli cenneti olan Soğukoluk Yaylası, şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yöre insanları tarafından Güzel yayla olarak bilinmektedir. Ormanlık içerisinde ve yüksek bir tepede olan yayla içerisinde bulunan ağaç evlerde konaklamanız mümkündür. Evlerde konaklamayı tercih etmeyenler için içerisinde bulunan kamp alanları ile çadırınızı alıp burada doğa ile iç içe bir şekilde kalabilirsiniz.Günübirlikçi olarak da gelebileceğiniz bu yaylada eşsiz İskenderun Körfezi manzarası eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Belen ve İskenderun arasında kalan bu doğal güzelliğe her iki ilçeden kalkan minibüsler ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

İskenderun Deniz Müzesi

Liman kenti olan İskenderun,Deniz Müzesi ile yıl içerisinde bir çok ziyaretçiyi çekmektedir. Ülkemizde ki deniz müzeleri arasında en iyi üçüncü olan İskenderun Deniz Müzesinde denizcilik ile ilgili bir çok araç ve maket yer almaktadır. Önceki yıllarda farklı amaçlarda kullanılan müze 2009 yılında restore edilmesi ile birlikte ziyaretçilerine hizmet vermeye başlamıştır. Sergilediği eserlerin yanı sıra içerisinde 200 kitaplık kütüphane,resim kursları ve bir çok atölye yer almaktadır.Ailecek gezip içerisinde bolca etkinlik yapabileceğiniz müze, İskenderun merkezinde yer almaktadır. Pazartesi ve Salı günleri hariç haftanın her gün 09:00-17:00 arasında 7,50 TL ödeyerek müzeyi gezebilirsiniz.

İlk Kurşun Müzesi

Tarihimiz açıdan oldukça önemli olan müze,Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ilk kurşunun atıldığı yer olarak bilinmektedir. Sivil mimarinin güzel örneklerinden bir olan müze binası 1920 yıllarında inşa edildiği düşünülmektedir. Daha sonraki yıllarda konak olarak hizmet veren bina belediye tarafından restore edilip, Hatay’ın Düşman işgalinden kurtulduğu gün olan 9 Ocak 2014 tarihinde ziyaretçilerine hizmet vermeye başlamıştır. Müze içerisinde savaş zamanından kalan kılıçlar,silahlar,süngüler,madalyalar ve savaş zamanı anlatan bir çok fotoğraf yer almaktadır.Ayrıca müzenin en popüler eserleri ise tarihimize ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk,Selim Çavuş, Hacı Emin Hoca ve daha bir çok kişinin balmumundan heykelleri bulunmaktadır.Dörtyol ilçesinde yer alan müzeyi mutlaka ziyaret edip savaş sırasında neler yaşandığına dari bir çok bilgi öğrenebilirsiniz.

Payas Kalesi

Hatay’ın Payas ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi eski çağlara dayanan Payas Kalesi, Cin Kulesi olarak da bilinmektedir. Bir çok tarihi olaya tanık olan kale Anadolu,Orta Doğu ve Suriye yollarının birleştiği yerde inşa edilmiştir. 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülen kalenin yapılma amacı gözetleme kulesi olarak yapılmıştır. Haçlı Seferleri ve büyük Mısır Seferleri gibi bir çok olaya şahit olan kale, zaman içerisinde olan bir çok doğal afet nedeniyle yıkılmıştır. 1500’lü yıllarda orijinal yapısına uygun olarak tekrardan inşa edilmiştir. Günümüzde ise oldukça popüler bir turistik yerdir. İskenderun’a yolunuz düşerse mutlaka Payas Kalesine uğramayı unutmayın.

Hatay Damlataş Mağarası

Hatay’ın Payas Belediyesine bağlı olan Damlataş Mağaraları, Sincan köyü sınırlarında bulunan Amanos Dağların içerisinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden 550 metre yükseklikte olan mağara, 120 milyonluk bir zaman sürecinden geçtikten sonra günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. 2000’li yıllarda keşfedilen mağara 2005 yılında ziyarete açılmıştır. İlçenini en önemli turistik merkezlerinden olan Damlataş Mağarasına ulaşmak için 200 adet civarında merdiven basamağına tırmanmak gerekmektedir.Zorlu bir ulaşıma sahip olan mağara dikitler ve sarkıtlardan oluşan doğal bir mağaradır. Bu doğa harikasını mutlaka ziyaret edip,fotoğraf çekmelisiniz.

İskenderun Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizin Güney Akdeniz Bölgesinde Hatay ilçesinin bir ili olan İskenderun, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biridir. Ulaşım olarak kara ve havayolu tercih edilmektedir. İstanbul’a yaklaşık 1090 kilometre uzaklıkta yer alan İskenderun, özel araç ile gelirseniz 12 saat gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Uçak ile gidecek olanlar ise 1,5 saat gibi bir süre sonrasında İskenderun’a ulaşabilirler.Ayrıca şunu belirtmekte fayda var Hatay Havalinanı ilçenin 30 kilometre uzağında yer almaktadır.