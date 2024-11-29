İBB tarafından bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalan vatandaşlara, Arnavutköy Belediyesi ücretsiz servis hizmetiyle çözüm sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sultangazi-Arnavutköy arasında yürüttüğü altyapı çalışmaları bir türlü tamamlanamayınca, bölgede ciddi bir trafik çilesi yaşandı. Vatandaşların mağduriyetine duyarsız kalmayan Arnavutköy Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti başlatarak mağduriyeti hafifletti.

Bir türlü tamamlanamayan çalışmalar trafiği felç etti

İBB’ye bağlı İSKİ tarafından yaklaşık iki aydır sürdürülen ve bir türlü tamamlanamayan 1 kilometrelik altyapı çalışması, Sultangazi-Arnavutköy hattında sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı. Trafik akışının durduğu yolda araçlarda saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, çileden çıktı. Trafik ilerlemediği için evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşlar, duruma tepkilerini dile getirdi.

Bir vatandaş, “Her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz. 15 dakikalık yolu 2 saatte zor gidiyoruz. Bu çalışmalar neden bu kadar uzun sürüyor, anlamakta zorlanıyoruz,” diyerek tepkisini ifade etti. İSKİ’nin aylardır tamamlayamadığı çalışmalar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Arnavutköy Belediyesi’nden hızlı çözüm

Trafikte yaşanan mağduriyeti hafifletmek amacıyla Arnavutköy Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ücretsiz servis araçları hizmete sundu. Servisler, trafik sebebiyle araçlardan inip yürümek zorunda kalan vatandaşları mahallelerine ve evlerine kadar ulaştırıyor. Özellikle akşam saatlerinde işten dönen vatandaşlar, bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Servis hizmetinden yararlanan bir vatandaş, “Bu trafik çilesinde yürüyerek eve gitmek zorunda kalıyorduk. Arnavutköy Belediyesi’nin servisleri sayesinde rahatça evimize ulaşabiliyoruz. Bu kolaylığı sağladıkları için çok teşekkür ederiz,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşların en büyük beklentisi: Çalışmaların tamamlanması

Sultangazi-Arnavutköy hattında devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntılar sürerken, vatandaşlar bu çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Arnavutköy halkı, İSKİ’nin aylardır süren çalışmaları hızlandırmasını ve ulaşım sorunlarını çözmesini talep ediyor. Arnavutköy Belediyesi ise vatandaşların yanında olmaya ve çözüm odaklı çalışmalarına devam ediyor.