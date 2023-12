Bunun yanı sıra dünya üzerinde gelişmekte olan “Helal Turizm” gerçeği mevcut. 2017 Mayıs ayında Mastercard’ın yayınlamış olduğu Global Muslim Index 2017 rakamlarına baktığımızda 2016 senesinde yaklaşık olarak 121 milyon Müslüman dünya genelinde seyahat etmiş, bu sayının 2020 yılında 156 milyon seyahat severe ulaşması ve 220 milyar dolarlık bir Pazar payı öngörülmektedir.

Halalinn.com 2014 senesinde bu gelişimin farkına vararak Ar-ge çalışmalarına başlamıştır. Halalinn.com özellikle İslami hassasiyeti olan tüketicilere yönelik bir online otel rezervasyon portalı olarak hayata geçmiştir. Halalinn.com tamamen yerli yatırım ve sermaye ile kurulmuş ayrıca tamamı Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından yazılmış olup, sürekli güncellenmektedir.

İster tatil, isterse iş seyahati olsun tüm seyahat severler Halalinn.com üzerinden rezervasyonlarını gerçekleştirebilir. Rezervasyon aşamasında ise Halalinn.com’un diğer tüm online otel rezervasyon portallarından ayıran özelliği ortaya çıkmaktadır. Konaklayacak olan misafire, eğer isterse İslami hassasiyeti doğrultusunda filtreleme yapabileceği tam on altı tane filtre sunuyoruz. Bu filtreler arasında camiye yakın otel, alkolsüz tesis, otel içinde mescit gibi toplam on altı filtre mevcuttur.

Dünya genelinde toplam 360’a yakın tamamı helal konseptinde tesis bulunmaktadır, bunların 160 tanesi ise Türkiye de yer almaktadır. Halalinn.com filtreleme sistemi sayesinde sadece bu konseptteki tesisleri değil, on altı adet filtreden herhangi birine sahip otel, pansiyon, apart gibi konaklama hizmeti sunan tüm tesisleri, böyle büyüyen bir pazar ile buluşturma imkanı sunmaktadır. Halalinn.com bünyesinde şu anda satış yapan 1600’den fazla tesis bulunmaktadır. Bu sayı her gün artış göstermektedir, bunun en büyük sebebi ise tesislerimizin bu pazar payından maksimum seviyede faydalanmak istemeleridir.

Halalinn.com a şuanda gerek masa üstü, gerekse Android ve IOS gibi tüm platformlardan ulaşmak mümkündür.