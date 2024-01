Mahalle kıraathanesinde düzenlenen programda konuşan İsmail Çıbukçu, "Konuşmama başlamadan önce affınıza sığınarak statümüz her ne kadar mahalle olsa da ben güzel duygular barındıran köy ibaresini kullanacağım. Evet değerli komşularım, özellikle Cuma Arefesi olarak planladığım bu akşamda yapacağım adaylık açıklamam için davetime icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnegölümüzün değerli basın mensupları sizler de köyüme hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki köyümüz kurulduğundan bu yana; ilk kadın milletvekili çıkarması, ilk soğuk hava deposu kooperatifi kurması, ilk şeftali festivali yapması gibi bölgesinde birçok ilklere imza atmıştır. Değerli arkadaşlar önceki dönemlerde muhtarlık yapmış büyüklerime, köyümüz ticaretine katkı sağlayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticilerinden şuan devam eden yöneticilere, köyde görev yapmış öğretmen ve imamlara köyümüz kurulduğundan bu güne her ne alanda olursa olsun katkı sağlayan taş üstüne taş koyan tüm değerli insanlara şükranlarımı sunuyorum. Ölenlere Allahtan rahmet, sağ olanlara sağlık afiyet diliyorum. Bu arada meclis üyeliği adaylığı başvurusunda bulunan Mutlu Bal kardeşimize de muvaffakiyetler diliyorum. Köyümüz tarihinde en yoğun hizmeti muhtarlığım döneminde almıştır. 7 Km kanalizasyon, 5 km içme suyu şebekesi, 20 km dağdan içme suyu hattı, 4 km beton asfalt, 26 km kapalı sistem sulama suyu, 3 km İnegöl tarafından yüksek gerilim hattı, 300 metrekara yukarı mahalle cami inşaatı, 8000 metrekare parke taşı, okul bahçesi, duvar, basketbol sahası, kütüphane vs, içme suyu arıtım deposu, değirmen çayırı köprü, tanıtım amaçlı iki büyük şeftali festivali, imam lojmanı ve köy konağı tadilatı, taşıyıcılar kooperatifi, sulama suyu kooperatifi, arsa ve yapı kooperatifini kurduk, 100'den fazla kişiyi tarım bağkuruyla buluşturduk, epeyce sosyal yardımda bulunduk. Evet artık bildiğiniz üzere seçim maratonuna girmiş bulunmaktayız, bugünlere nazaran daha zor dönemlerde tecrübe ettiğim muhtarlık dönemimden yaklaşık 13 sene geçti, belediyemizin ve devlet kurumlarının hayranlıkla izlediğim diğer köylere yapılan yatırımları gördükçe, yatırım yapan kurum ve yatırım yapılan köyler adına sevinirken diğer taraftan köyüm adına çok üzülüyorum. Bu üzüntümün verdiği duyguyla köyümü olması gereken hakettiği konuma çıkarmak için hizmet için tekrardan adayım. Sözlerimi daha fazla uzatmadan, birlik ve beraberlik içinde, gıybet ve dedikodudan uzak gerçek ve samimi bir hizmet için çıktığım bu yolda desteklerinizi bekliyor, takdire şayan yaklaşımlarda bulunan sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği değerin de önemini düşünmenizi, gerçekten hak eden kişiyi desteklemenizi canı gönülden istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum." dedi.

Kaynak: Seher Yaşa