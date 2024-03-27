Maça oldukça istekli başladıklarını belirten Güldüren "Cumartesi günü grubumuzun en iddalı ekiplerinden 52 Orduspor müsabakasından güzel bir mücadele ile değerli bir galibiyet aldık. Oyunun genelinde üstün olan taraf bizdik. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza iyi bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Biraz daha dikkatli olsak maçın sonucu farklı olabilirdi." dedi.

TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNE HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR

Taraftarların her zamankinden daha fazla desteklemelerini isteyen Güldüren "Profesyonel liglerdeki ilk sezonunda koymuş olduğu play-off hedefine emin adımlarla yürürken tüm camiamızdan, taraftarlarımızdan destek bekliyoruz.

PLAY-OFF OYNAMAK İSTİYORUZ

Geride kalan 5 tane final maçlarımız var onlardan gereken puanları alıp playy-of oynamak istiyoruz. Oyuncularımı, ekibimi ve tüm camiayı galibiyetten dolayı tebrik ederim.

Seçimlerin olmasından dolayı Pazar günü oynayacağımız Küçükçekmece Sinop maçını Çarşamba günü oynayacağız. Grubun güçlü ekiplerinden biriyle karşılayacağız. İnşallah bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağız" diye konuştu.