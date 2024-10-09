Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında, 3. Lig 4. Grup takımlarından Bursa Nilüfer FK, Karabük İdmanyurdu Spor ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi. İnegöllü teknik direktör İsmail Güldüren’in yönettiği Bursa Nilüfer FK, deplasman mücadelesinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Bursa Nilüfer FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ünal Doğru, Ahmet Algün

Bursa Nilüfer FK: Hacı Ramazan Özkanlı, Rüştü Hanlı, Turhan Kaya, Ahmet Memiş, Bertu Alican Özyürek, Cüneyt Balçık, Ali Say, Alp Huy, Emin Can Uysal, Serhat Emirler, Mustafa Aköz

Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Taner Koç, Ahmet Devret, Göksu Mutlu, Serkan Sıkılmaz, Erdem Can Polat, Seyit Ali Kahya, Engin Bekdemir, Fırat Güllü, Ege Okka, Kaan Erdoğan