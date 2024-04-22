İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın cenazesi hastaneden alındı.

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Kılıç’ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Kılıç’ın cenazesi, saat 21.40 sıralarında yakınları ve sevenleri tarafından hastaneden alındı.

Hasan Kılıç’ın cenazesinin Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.