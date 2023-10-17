Akşam saatlerinde İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şimdi de Baptist Hastanesi’ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Sivil Savunma Yetkilileri ise ölü sayısının 300 olduğunu duyurdu.

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi.

Hamas ise hastane saldırısının savaş suçu olduğu yönünde açıklama yaptı.