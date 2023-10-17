TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatıldı.

TSK'nın görev operasyon alanı korunuyor

Tezkere, TSK'nın Irak ve Suriye'de terörle mücadele, sınır güvenliği ve insani yardım gibi görevlerini sürdürebilmesini sağlayacak.

Tezkerede, TSK'nın Irak ve Suriye'de şu görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor:

Sınır güvenliğinin sağlanması

Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine karşı mücadele

Irak ve Suriye'deki barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunulması

İnsani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi

Tezkere, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı tavrı pekişti

Tezkerenin kabulü, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki güvenlik politikalarında devamlılık anlamına geliyor. Tezkere, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini gösteriyor.